Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv’de neler var, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 27 Nisan 2022 Çarşamba TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Program Saat Kanal Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi 20:00 Gülümse Kaderine 20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 20:00 Oğlum 20:00 Kolonya Cumhuriyeti 20:00 Annenin sırrıdır Çocuk 20:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 20:40 Kuruluş Osman 20:45 Gülümse Kaderine 22:15 Kolonya Cumhuriyeti 22:15 Kadir Gecesi Özel 22:40 Çok Güzel Hareketler 2 22:45 Kadir Gecesi Özel 23:15

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