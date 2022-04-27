Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var? - Haberler

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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

27 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışına göre bu akşam tv’de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı dizileri

Bu akşam tv’de neler var, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 27 Nisan 2022 Çarşamba TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:


ProgramSaatKanal
Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi20:00ATV
Gülümse Kaderine20:00FOX TV
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw20:00KANAL D
Oğlum20:00SHOW TV
Kolonya Cumhuriyeti20:00STAR TV
Annenin sırrıdır Çocuk20:00TV8
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması20:40TRT 1
Kuruluş Osman20:45ATV
Gülümse Kaderine22:15FOX TV
Kolonya Cumhuriyeti22:15STAR TV
Kadir Gecesi Özel22:40TRT 1
Çok Güzel Hareketler 222:45KANAL D
Kadir Gecesi Özel23:15KANAL D

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