Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 26 Nisan 2022 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?
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26 Nisan 2022 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv’de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 26 Nisan 2022 Salı akşamı dizileri
Bu akşam tv’de neler var, 26 Nisan 2022 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 26 Nisan 2022 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 26 Nisan 2022 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 26 NİSAN 2022 SALI tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
|Program
|Saat
|Kanal
|Evlilik Hakkında Her Şey
|20:00
|Üç Kız Kardeş
|20:00
|Baba
|20:00
|Prometheus
|20:00
|Survivor All Star 2022
|20:00
|Masumlar Apartmanı
|20:15
|Destan
|20:20
|Prometheus
|22:30
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