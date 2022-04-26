Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 26 Nisan 2022 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv’de neler var, 26 Nisan 2022 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 26 Nisan 2022 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 26 Nisan 2022 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 26 NİSAN 2022 SALI tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Program Saat Kanal Evlilik Hakkında Her Şey 20:00 Üç Kız Kardeş 20:00 Baba 20:00 Prometheus 20:00 Survivor All Star 2022 20:00 Masumlar Apartmanı 20:15 Destan 20:20 Prometheus 22:30

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