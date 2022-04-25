Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var? - Haberler

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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışına göre bu akşam tv’de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dizileri

Bu akşam tv’de neler var, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:


ProgramSaatKanal
Zengo20:00KANAL D
Üç Kuruş20:00SHOW TV
Şantaj20:00STAR TV
Alparslan: Büyük Selçuklu20:00TRT 1
Survivor All Star 202220:00TV8
Hakim20:20ATV
Yasak Elma20:30FOX TV
Zengo22:00KANAL D
Şantaj22:15STAR TV
Hakim23:30ATV
Evlilik Hakkında Her Şey23:45FOX TV
Köpek Balığı İstilası 523:45KANAL D

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