Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?
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2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışına göre bu akşam tv’de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dizileri
Bu akşam tv’de neler var, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
|Program
|Saat
|Kanal
|Zengo
|20:00
|Üç Kuruş
|20:00
|Şantaj
|20:00
|Alparslan: Büyük Selçuklu
|20:00
|Survivor All Star 2022
|20:00
|Hakim
|20:20
|Yasak Elma
|20:30
|Zengo
|22:00
|Şantaj
|22:15
|Hakim
|23:30
|Evlilik Hakkında Her Şey
|23:45
|Köpek Balığı İstilası 5
|23:45