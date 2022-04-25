Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv’de neler var, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Program Saat Kanal Zengo 20:00 Üç Kuruş 20:00 Şantaj 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 20:00 Survivor All Star 2022 20:00 Hakim 20:20 Yasak Elma 20:30 Zengo 22:00 Şantaj 22:15 Hakim 23:30 Evlilik Hakkında Her Şey 23:45 Köpek Balığı İstilası 5 23:45

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