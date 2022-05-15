Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var? - Haberler

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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

15 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışına göre bu akşam tv’de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı dizileri

Bu akşam tv’de neler var, 15 Mayıs 2022 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 15 Mayıs 2022 Pazar TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 15 MAYIS 2022 PAZAR tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:


ProgramSaatKanal
Adı Sevgi20:00 ATV
Recep İvedik 420:00 FOX TV
Kibar Feyzo20:00 SHOW TV
Çok Güzel Hareketler 220:00 STAR TV
Teşkilat20:00 TRT 1
Survivor All Star 202220:00 TV8
Tarzan Rıfkı21:45 SHOW TV
Yasak Elma22:30 FOX TV
Baba23:30 SHOW TV
Kaderimin Oyunu23:30 STAR TV

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