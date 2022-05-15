Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var? - Haberler

Bu akşam tv’de neler var, 15 Mayıs 2022 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 15 Mayıs 2022 Pazar TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 15 MAYIS 2022 PAZAR tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Program Saat Kanal Adı Sevgi 20:00 Recep İvedik 4 20:00 Kibar Feyzo 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Teşkilat 20:00 Survivor All Star 2022 20:00 Tarzan Rıfkı 21:45 Yasak Elma 22:30 Baba 23:30 Kaderimin Oyunu 23:30

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