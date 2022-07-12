Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 12 Temmuz 2022 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv'de neler var, 12 Temmuz 2022 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 12 Temmuz 2022 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Temmuz 2022 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 TEMMUZ 2022 SALI tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Program Saat Kanal Şirinler 20:00 Senden Daha Güzel 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Hedefim Sensin 20:00 Balkan Ninnisi 20:00 Masterchef Türkiye 2022 20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış 22:20 Duy Beni 22:30 Görevimiz Tehlike: Yansımalar 23:20 İlk Buluşma 23:45

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