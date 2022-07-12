Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 12 Temmuz 2022 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 12 Temmuz 2022 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 12 Temmuz 2022 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

12 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv’de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 12 Temmuz 2022 Salı akşamı dizileri

Bu akşam tv'de neler var, 12 Temmuz 2022 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 12 Temmuz 2022 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Temmuz 2022 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 TEMMUZ 2022 SALI tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ProgramSaatKanal
Şirinler20:00 ATV
Senden Daha Güzel20:00 FOX TV
Şarkılar Bizi Söyler20:00 KANAL D
Güldür Güldür Show20:00 SHOW TV
Hedefim Sensin20:00 STAR TV
Balkan Ninnisi20:00 TRT 1
Masterchef Türkiye 202220:00 TV8
Labirent: Ölümcül Kaçış22:20 ATV
Duy Beni22:30 STAR TV
Görevimiz Tehlike: Yansımalar23:20 TRT 1
İlk Buluşma23:45 FOX TV

Haberler.com - Gündem

Gündem Haberler

title