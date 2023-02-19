Bu akşam tv'de neler var? Bugün hangi diziler var? TV yayın akışı: 19 Şubat 2023 Pazar akşamı dizileri!

19 Şubat 2023 Pazar TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 19 Şubat 2023 Pazar akşamı dizileri

Bu akşam tv'de neler var, 19 Şubat 2023 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 19 Şubat 2023 PazarTV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Show Tv| Kızılcık Şerbeti | 20:00

Atv | Kardeşlerim | 20:00

Kanal D | Cehennem Melekleri | 19:30

Fox Tv | Ego | 20:00

Star Tv | Ateş Kuşları | 20:00

Tv8 |Dizi | 20:00

Trt1 | Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu | 21:00