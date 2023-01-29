Bu akşam Tv'de ne var? Sorusu merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte Bu akşam Tv'de ne var? Bu akşam hangi diziler var? TV yayın akışı: 29 Ocak 2023 Cumartesi akşamı dizileri!

Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 29 Ocak 2023 CumartesirtesiTV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 29 Ocak 2023 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 Ocak 2023 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

Show Tv | Güzel Günler / Yeni Bölüm | 20:00

Star Tv | Toprak ile Fidan | 20:00

Atv | Kim Milyoner Olmak İster | 20:00

Kanal D | Yargı | 20:00

Fox Tv | Dokuz Oğuz | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 19:15