Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Bugün hangi diziler var? 9 Eylül 2023 TV yayın akışı!
Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 9 Eylül 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 9 Eylül 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 9 Eylül 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 9 Eylül 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 9 Eylül 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
12:00 Akıncı
13:55 Safir
17:15 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:10 Beni Böyle Sev
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
03:55 Benim Güzel Ailem
06:25 Kapanış
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Ruhun Duymaz
13:00 Adım Farah
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
08:45 Süper Bir Takım
09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
13:00 Gazete Magazin
16:15 O Ses Türkiye/Kolaj
20:00 MasterChef Türkiye All Star
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show