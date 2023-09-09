Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Bugün hangi diziler var? 9 Eylül 2023 TV yayın akışı!

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 9 Eylül 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 9 Eylül 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 9 Eylül 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 9 Eylül 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 9 Eylül 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:00 Akıncı

13:55 Safir

17:15 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:10 Beni Böyle Sev

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

03:55 Benim Güzel Ailem

06:25 Kapanış

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

16:15 O Ses Türkiye/Kolaj

20:00 MasterChef Türkiye All Star

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show