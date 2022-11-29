2022 Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Maçlar normalde TRT 1'de ekranlara geliyor. Bugünkü TRT 1 yayın akışında akşam maç gözükmüyor. Bunun ardından spor severler, Bu akşam TRT 1'de maç yok mu, neden yok, maçlar hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? TRT 1'de değil mi? merak etti. İşte detaylar...

TRT 1'de maç yok mu, niye yok? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Bu akşam TRT 1'de maç yok mu, neden yok, maçlar hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? TRT 1'de değil mi? Maçlar TRT Spor'da mı?

BU AKŞAM TRT 1'DE MAÇ YOK MU?

29 Kasım Salı yani bu akşamki Dünya Kupası maçı TRT 1'de değil TRT Spor'da yayınlanacak. Bu akşam saat 22:00 'da İran-ABD maçı oynanacak. Maç TRT Spor'da ekranlara gelecek.

TRT 1 29 KASIM YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Ekvador-Senegal"

20:00 - Yürek Çıkmazı

23:30 - Türk Sineması "Mavzer"

TRT 1 NEDEN AÇILMIYOR, FREKANSI MI DEĞİŞTİ?

TRT 1, Dünya Kupası 2022'ye özel frekans bilgilerini güncelledi. Bu yüzden bazı TV'lerde TRT 1 açılmıyor ve siyah ekran çıkıyor. TRT 1'i canlı izlemek için frekans değerlerini güncellemeniz gerekmektedir.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT 1'DE DEĞİL Mİ?

Evet Dünya Kupası 2022 maçları TRT 1'de. Fakat frekans bilgileri değiştiği için bazı televizyonlarda TRT 1 açılmıyor. TRT 1'i sorunsuz çalıştırmak için frekans ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.