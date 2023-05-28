TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bu akşam yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından dizi severler, Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm olmayacak mı? Bu akşam Teşkilat yok mu, neden yok? 28 Mayıs Pazar bugün Teşkilat dizisi var mı, yok mu, neden yok? araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Teşkilat yok mu, neden yok? 28 Mayıs Pazar bugün Teşkilat dizisi var mı, yok mu, neden yok?

BU AKŞAM TEŞKİLAT YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 28 Mayıs Pazar 2023 günü TRT 1 yayın akışında Teşkilat dizisi yer almadı. Bugün TRT 1'de "Seçim 2023" programı ekranlarda olacak. Seçimlerden dolayı Teşkilat dizisinin yayınlanmayacağı tahmin ediliyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, HAFTAYA MI?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yani 4 Haziran Pazar 2023 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkinci defa kızının ölümüyle yüzleşen Hartley, bu durumu hazmetmekte güçlük çeker. Amaçları uğruna kızının ölümüne göz yumması David Hartley'in daha acımasız yollara başvurmasına sebep olur. Efkar, Ömer'i kurtaran hamleyi yaptıktan sonra Francis'in radarına takılır. Efkar'dan haber alamayan Korkut ise Halit Başkan'dan zorlu bir görev için emir alır. Siyah İnci'nin sunduğu kanıtla gerçekler karşısında daha fazla direnemeyen Zehra, kendini bir kararın arifesinde bulur. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Hartley ise artık 'Gece Bekçisi' olarak harekete geçer. Hartley'in 'Gece Bekçisi' olarak yapacağı ilk hamle hem Ömer'i hem de Efkar'ı zorlu bir durumun içine doğru sürükleyecektir!