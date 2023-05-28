TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can gibi başarılı isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin 28 Mayıs akşamı ekranlarda olup olmayacağı hakkında Bu akşam Teşkilat dizisi var mı? 28 Mayıs Teşkilat bugün yok mu, neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanacak mı? soruları aratıldı.

Bu akşam Teşkilat dizisi var mı? sorusu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizinin izleyiciler 28 Mayıs akşamı ekranlarda olacak mı? merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Bu akşam Teşkilat dizisi var mı? 28 Mayıs Teşkilat bugün yok mu, neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BU AKŞAM TEŞKİLAT DİZİSİ VAR MI?

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ekranlarda yer almayacak.