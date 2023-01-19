Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? 19 Ocak Perşembe Survivor 2023 var mı, geç mi başlayacak, saat kaçta? Bu akşam Survivor olmayacak mı?

Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. 3. bölümden sonra Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor bugün geç başlayacak. TV8 yayın akışında Survivor 23:15 olarak yer alıyor. Peki, Bugün Survivor var mı, yok mu? 19 Ocak Perşembe Survivor 2023 var mı, yok mu, saat kaçta, geç mi başlayacak? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...

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Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 19 Ocak Survivor yeni bölüm var mı? Bugün dizi mi olacak? Bugün Survivor var mı, yok mu? 19 Ocak Perşembe Survivor 2023 var mı, fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Survivor neden yok? Survivor hangi günler? İşte ayrıntılar...

19 OCAK 2023 BUGÜN SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü saat 23:15 'de olacak. Survivor 2023 Çarşamba günleri dizi yayınlandığı için ekranlara gelmeyecek. Survivor Perşembe günleri ise diziden sonra başlayacak. Yani bu akşam Survivor Tuzak dizisinden sonra saat 23:15'de başlayacak .

TV8 19 OCAK 2023 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - Tuzak / Yeni Bölüm

23:15 - Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 -Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta adaya veda eden isim Ümit oldu. Ünlüler takımından Ümit Erdim adaya veda etmiş oldu.