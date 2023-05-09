Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok, erken mi bitecek? 9 Mayıs Salı Survivor 2023 saat kaçta, yok mu, geç mi başlar?

Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. Survivor bugün yayın akışında erkene alındı. Peki, Bugün Survivor var mı, yok mu? 9 Mayıs Salı Survivor 2023 var mı, yok mu, saat kaçta, geç mi başlayacak? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 9 Mayıs Survivor yeni bölüm var mı? Bugün dizi mi olacak? Bugün Survivor var mı, yok mu? 9 Mayıs Salı Survivor 2023 var mı, fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Survivor neden yok? Survivor hangi günler? İşte ayrıntılar...

9 MAYIS 2023 BUGÜN SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor erken başlayıp erken bitecek. Normalde akşam 8'de başlayan Survivor gece 12'ye kadar devam ediyordu. Fakat bugün Şampiyonlar Ligi yarı final maçı "Real Madrid - Manchester City" TV8'de canlı yayınlanacak. Bundan dolayı Survivor saat 20:00 - 22:00 arasında yayınlanacaktır. Saat 10'da maç başlayacak ve 12'de sona erecek.

TV8 9 MAYIS 2023 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - Survivor 2023 / Yeni Bölüm

22:00 - Şampiyonlar Ligi "Real Madrid - Manchester City" / Canlı

00:15 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta adaya veda eden isim Barış olmuştu.