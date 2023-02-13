Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? 13 Şubat Pazartesi Survivor 2023 saat kaçta, yok mu? TV8 yayın akışı!

Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. Maraş depreminin ardından birçok dizi ve program ekranlara gelmemişti. Peki, Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? 13 Şubat Pazartesi Survivor 2023 saat kaçta, yok mu? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 13 Şubat Survivor yeni bölüm var mı? Bugün dizi mi olacak? Bugün Survivor var mı, yok mu? 13 Şubat Pazartesi Survivor 2023 var mı, fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Survivor neden yok? Survivor hangi günler? Deprem özel programı ne zaman? TV8 yayın akışında neler var? İşte ayrıntılar...

13 ŞUBAT 2023 BUGÜN SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü olmayacak. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından birçok dizi ve programın yeni bölümlerinin yayınlanması iptal edilmişti. Aynı şekilde Survivor da bu akşam ekranlarda olmayacak. Survivor'ın haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu akşam TV8'de "Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın" programı olacak.

TV8 13 ŞUBAT 2023 YAYIN AKIŞI

20:00 - Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın