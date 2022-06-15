Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bu akşam Survivor var mı, yok mu? 15 Haziran Çarşamba Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor hangi günler ekrana geliyor?

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI? (15 HAZİRAN 2022)

Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Ayrıca Çarşamba günleri saat 21:30'da ekranlara geliyor. Bu akşam Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden sonra Survivor ekranlara gelecektir.

TV8 15 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:30 -Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm

21:30 -Survivor All Star / Yeni Bölüm

00:15 - Annenin Sırrıdır Çocuk

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Ayrıca Çarşamba günleri de saat 21:30'da başlıyor.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü Çarşamba günleri hariç saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Ek olarak Çarşamba günleri de saat 21:30'da başlıyor.

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