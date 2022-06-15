Bu akşam Survivor var mı, yok mu? 15 Haziran Çarşamba Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor hangi günler ekrana geliyor?
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Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın tüm günleri ekranlara gelen Survivor bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Survivor var mı, yok mu? 15 Haziran Çarşamba Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor hangi günler ekrana geliyor? merak ediyor. İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bu akşam Survivor var mı, yok mu? 15 Haziran Çarşamba Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor hangi günler ekrana geliyor?
Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Ayrıca Çarşamba günleri saat 21:30'da ekranlara geliyor. Bu akşam Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden sonra Survivor ekranlara gelecektir.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 19:30 -Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm
- 21:30 -Survivor All Star / Yeni Bölüm
- 00:15 - Annenin Sırrıdır Çocuk
Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Ayrıca Çarşamba günleri de saat 21:30'da başlıyor.
Survivor All Star 2022 yeni bölümü Çarşamba günleri hariç saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Ek olarak Çarşamba günleri de saat 21:30'da başlıyor.