Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölüm!

Survivor'da 2024 All Star sezonu başladı. Bu nedenle yeni bölümler yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? İşte detaylar...

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Yunus Emre, önüne çıkan Ogeday'a tepki gösterdi. Ogeday ise "Ağlama oyna" deyince ikili arasında tansiyon yükseldi. Oyun sonrası Ogeday'ın üzerine giden Yunus Emre, "Önümde senin gibi iskele babası vardı" ifadelerini kullandı. Ogeday ise "Ben başkalarına benzemem. Terbiyeli ol. Burada böyle yapıp sonra köşede herkesten özür diliyorsun. Bana el kol uzatma işleri yemez. Ben bilerek önünde durmadım, senden özür dileyecektim ama sen hemen kötü söze başvurdun" dedi.

SURVIVOR 32. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Heyecanın ve adrenalinin yüksek olduğu Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

12 ŞUBAT PAZARTESİ SURVIVOR FRAGMAN LİNKİ!



