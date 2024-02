Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm!

Bu akşam Survivor var mı? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı?

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Survivor All Star yeni bölümü 2 Şubat Cuma günü yayınlanmayacak. Survivor All Star yeni bölüm yerine O Ses Türkiye / Kolaj bölümü saat 20:00'de Tv8 ekranlarında yer alacak. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekranlara gelmektedir. Bu durum yayın akışına göre değişiklik gösterebilir.

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

2 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi, Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm, Program

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm, Program

11:15 Survivor All Star 2024, Yarışma

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm, Program

14:00 Survivor Ekstra / Canlı, Program

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm, Yarışma

20:00 O Ses Türkiye / Kolaj, Yarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm, Program