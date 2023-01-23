Tv8 kanalının en sevilen yapımları arasında yer almakta olan Survivor hakkında en merak edilen sorular arasında bu akşam Survivor var mı? Sorusu yer alıyor ve ne zaman, hangi gün yayınlandığı merak konusu oluyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor 2023 yeni bölüm yayınlanacak mı? 23 Ocak Pazartesi Tv8 yayın akışı!

Bu akşam Survivor var mı? Sorusu, özellikle Survivor programını kaçırmak istemeyen ve sıkı izleyicileri tarafından sıklıkla merak ediliyor, arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Ayrıca Survivor'un hangi günler yayınlandığı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor 2023 yeni bölüm yayınlanacak mı? 23 Ocak Pazartesi Tv8 yayın akışı!

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma programı Survivor 2023 sezonu Pazartesi, salı, cumartesi ve pazar günleri izleyicileri ile buluşuyor. Survivor perşembe günleri yayınlanmakta olan dizi nedeniyle geç başlayabiliyor. Yayınlanmakta olan dizinin ardından Survivor 2023 yeni bölüm izleyicileri ile buluşuyor.

23 OCAK PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

05:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023