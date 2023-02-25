TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Bu akşam Survivor var mı? sorusunu araştırıyor. Deprem nedeniyle birçok kanalın yayın akışında farklılıklar mevcut. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? İşte 25 Şubat Tv8 yayın akışı! İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam Survivor var mı? İzleyiciler tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya, sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? İşte 25 Şubat Tv8 yayın akışı! İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Meydana gelen depremlerin ardından henüz Survivor yeni bölümünün ne zaman izleyicisi ile buluşacağı net olarak bilinmiyordu. TV8 yayın akışına göre Survivor bugün yeni bölümü ile birlikte Tv8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.