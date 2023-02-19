TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Bu akşam Survivor var mı? sorusunu araştırıyor. Deprem nedeniyle birçok kanalın yayın akışında farklılıklar mevcut. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? İşte Tv8 yayın akışı! İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam Survivor var mı? İzleyiciler tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya, sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? İşte Tv8 yayın akışı! İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana gelmişti. Meydana gelen depremlerin ardından henüz Survivor yeni bölümünün ne zaman izleyicisi ile buluşacağı net olarak bilinmemekte.

BU AKŞAM SURVİVOR YAYINLANACAK MI?

Tv8 resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre bugün yayınlanacak olan tek yapım "Dizi" olarak yer alıyor ve hangi dizi olduğu henüz bilinmiyor.