Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle bir süredir ekranlarda yer almıyor ve bu nedenle Bu akşam Survivor var mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı? İşte 12 Şubat Tv8 yayın akışı!

Meydana gelen depremler nedeniyle birçok program ve dizi izleyicisi ile buluşmuyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Bu akşam Survivor var mı? Sorusu da merak edilmeye devam ediliyor. Bu akşam Survivor var mı? Sorusu birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı? İşte 12 Şubat Tv8 yayın akışı!

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Tv8 ekranlarında bu akşam Survivor yarışması yer almayacak. Tv8 resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayını izleyicileri ile buluşacak. Survivor programının yeni bölümünün henüz ne zaman izleyicileri ile buluşacağı da henüz bilinmiyor.

SURVİVOR DEVAM EDİYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin meydana gelmesiyle birçok kanalın yayın akışı değişti. TV8 ekranında yayınlanan Survivor yarışmasına depremden dolayı ara verildi. TV8 ile NTV ortak yayın ile deprem bölgesinden haber yapılıyor.