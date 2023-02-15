TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Survivor bugün yok mu? sorusunu araştırıyor. Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Bu akşam Survivor var mı? 15 Şubat Survivor yayınlanacak mı, yok mu? TV8 yayın akışı! İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından "Survivor bugün var mı?" sorusu araştırılıyor. Peki, Bu akşam Survivor var mı? 15 Şubat Survivor yayınlanacak mı, yok mu? TV8 yayın akışı! Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü olmayacak. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından birçok dizi ve programın yeni bölümlerinin yayınlanması iptal edilmişti. Aynı şekilde Survivor da bu akşam ekranlarda olmayacak. Survivor'ın haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu akşam TV8'de "Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın" programı olacak.