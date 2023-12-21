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Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? 21 Aralık bugün Süper Lig'de maç var mı, hangi maçlar oynanacak?

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Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçların programı merak konusu oldu. Futbolseverler, favori takımlarının maç saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçların programı merak konusu oldu. Futbolseverler, favori takımlarının maç saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

BU AKŞAM SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

20.00 | Beşiktaş - Alanyaspor | Trendyol Süper Lig

20.00 | Ankaragücü - Hatayspor | Trendyol Süper Lig

Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? 21 Aralık bugün Süper Lig'de maç var mı, hangi maçlar oynanacak?

BU AKŞAM OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

21.00 | Real Betis - Girona | İspanya La Liga

21.00 | Cadiz - Real Sociedad | İspanya La Liga

21.00 | Crystal Palace - Brighton | İngiltere Premier Lig

23.30 | Alaves - Real Madrid | İspanya La Liga

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