Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? 21 Aralık bugün Süper Lig'de maç var mı, hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçların programı merak konusu oldu. Futbolseverler, favori takımlarının maç saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçların programı merak konusu oldu. Futbolseverler, favori takımlarının maç saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
BU AKŞAM SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
20.00 | Beşiktaş - Alanyaspor | Trendyol Süper Lig
20.00 | Ankaragücü - Hatayspor | Trendyol Süper Lig
BU AKŞAM OYNANACAK DİĞER MAÇLAR
21.00 | Real Betis - Girona | İspanya La Liga
21.00 | Cadiz - Real Sociedad | İspanya La Liga
21.00 | Crystal Palace - Brighton | İngiltere Premier Lig
23.30 | Alaves - Real Madrid | İspanya La Liga