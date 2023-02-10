TV8'in beğenilen dizisi Sıfırıncı Gün bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Sıfırıncı Gün dizisi var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Sıfırıncı Gün yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Sıfırıncı Gün neden yok? merak etti. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi bitti mi, final mi? Sıfırıncı Gün dizisi ara mı verdi? Sıfırıncı Gün dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Sıfırıncı Gün var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Bugün Sıfırıncı Gün yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı? TV8 Yayın Akışı!

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 10 Şubat 2023 Cuma TV8 yayın akışında Sıfırıncı Gün dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. TV8'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

SIFIRINCI GÜN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Kadir Komiser ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunda iki ekip arkadaşının şehit olmasına neden olur. Ekibin bu başarısızlığının ardından Fatih Baş Komiser, ekibin başına göreve gelir. Kadir Amir ise Fatih Baş Komiserin gelmesiyle istifa eder. Fakat, Kadir Amir ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunun peşini bırakmaz.

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.