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Bu akşam Seversin var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 3 Ekim Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta, neden geç başlıyor?

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Bu akşam Seversin var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 3 Ekim Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta, neden geç başlıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Seversin bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Seversin bu akşam yok mu, neden yok, neden başlamadı? 3 EkimPazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Neden geç başlıyor? merak etti. Peki, Seversin dizisi bu akşam var mı, neden geç başlayacak? İşte detaylar...

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Seversin, D Productions imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 3 Ekim Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Neden geç başlıyor?

Seversin her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

Fakat bugün yani 3 Ekim Pazartesi dizi 22:00 'da başlayacak.

Seversin bu akşam yeni bölümü var fakat tam saatinde başlamıyor. Dizi 22:00 'da ekranlara gelecektir. Seversin dizisinin yeni bölümü bugün 3 Ekim 2022 Pazartesi akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Dizi bitmedi veya final yapmadı sadece geç başlıyor. Diziden önce ise "Ana Kuzusu" filmi ekranlara gelecek.

Bu akşam Seversin var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 3 Ekim Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta, neden geç başlıyor?

  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Ana Kuzusu
  • 22:00 - Seversin (Yeni bölüm)
  • 01:00 - Ana Kuzusu

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

Nergis Kumbasar : Suzan Tuna

Zeynep Kankonde : Şerife Çelikbaş

Mehmet Bilge Aslan : Bahri Zıpkın

Ceren Taşçı : Nesrin Akkuş

Ozan Dağgez : Ferdi Kutlu

İlkin Tüfekçi : Handan Çelikbaş Kutlu

Halil İbrahim Kurum : Kadir Çelikbaş

Miray Şahin : Nazlı Çelikbaş

Hazal Benli : Selin Zıpkın

Yiğit Dikmen : Selçuk

Atakan Yılmaz : Hakan

Ceren Yıldırım : Zeynep

Eren Demirbaş : Yönetmen

Elif Çapkın : Şule

Yağmur Gurur : Hediye

Deren Talu : Şenay

Bülent Polat : Senarist

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seversin Kanal D Dizi Gündem Magazin Haberler

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