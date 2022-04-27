Sadakatsiz yeni bölüm yok mu, neden yok? 27 Nisan Sadakatsiz niye yok? Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu, neden yok? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü bugün niye yok?

SADAKATSIZ YENI BÖLÜMÜ BUGÜN NIYE YOK?

Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.'' ifadeleri yer aldı.

KANAL D 27 NİSAN KANAL YAYIN AKIŞI

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