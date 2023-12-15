Bu akşam futbol severler için heyecan dolu saatler başlıyor. Birçok ligde önemli maçlar oynanacak. Takımların performansları ve maç sonuçları merakla bekleniyor. Futbol severler, bu akşamki maçları kaçırmamak için programlarını ayarladılar. Peki, 15 Aralık bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçı var mı?

Bu akşam oynanacak maçlar! 15 Aralık bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçı var mı?

Bu akşam oynanacak maçlar! Bu akşam futbol severler için heyecan dolu saatler başlıyor. Birçok ligde önemli maçlar oynanacak. Takımların performansları ve maç sonuçları merakla bekleniyor. Futbol severler, bu akşamki maçları kaçırmamak için programlarını ayarladılar. Peki, 15 Aralık bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçı var mı? İşte detaylar...

BU AKŞAM OYNANACAK MAÇLAR!

21.00 | Al Ahly - Al Ittihad | FIFA Kulüpler Dünya Kupası

22.30 | Monchengladbach - Werder Bremen | Almanya Bundesliga

22.45 | Genoa - Juventus | İtalya Serie A

23.00 | Nottingham Forest - Tottenham | İngiltere Premier Lig

23.00 | Monaco - Lyon | Fransa Ligue 1

23.00 | Osasuna - Rayo Vallecano | İspanya La Liga