Bu akşam Ömer dizisi var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Ömer bugün yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Ömer neden yok?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Ömer dizisi var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Ömer yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Ömer neden yok? merak etti. Peki, Ömer dizisi bitti mi, final mi? Ömer dizisi ara mı verdi? Ömer dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Bu akşam Ömer dizisi var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Ömer yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Ömer neden yok? İşte ayrıntılar...

BUGÜN ÖMER DİZİSİ YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 6 Şubat 2023 Star TV yayın akışında Ömer dizisi yer almadı. Dizi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ömer dizisinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmayacağı tahmin edilmektedir. Dizinin yeni bölümünün bu hafta değil haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor.

6 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

20:00 - NTV - Star TV Ortak Yayın

00:30 - Yerli Dizi Tekrar

ÖMER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yay ınlanması bekleniyor.

ÖMER DİZİSİ KONUSU NE?

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar yer almaktadır.