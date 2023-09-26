Bu akşam Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili bugün mü? Kandil ne zaman bitiyor?
Bu akşam Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili bugün mü? Kandil ne zaman bitiyor? gibi sorular, İslam dünyasının dini takviminde önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili'nin ne zaman kutlandığını merak eden birçok insan tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, Bu akşam Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili bugün mü? Kandil ne zaman bitiyor?
Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in doğumunu kutlayan bir dini bayramdır ve Müslümanlar için özel bir anlam taşır. Bu kutsal günde Müslümanlar, ibadetlerini artırır, Kur'an-ı Kerim okur, dualar eder ve hayır işlerinde bulunurlar. Arama motorlarında ise Bu akşam Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili bugün mü? Kandil ne zaman bitiyor? soruları aratılıyor.
Kandil geceleri İslam toplumunda manevi anlam taşır ve Müslümanlar bu özel günleri dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle değerlendirirler. Mevlid Kandili, Hicri takvime göre belirlendiği için her yıl farklı bir tarihte kutlanır ve bu yılki tarih için İslam takvimini kontrol etmeniz gerekmektedir. Peki, Bugün mevlit kandili mi? Mevlid kandili ne zaman, bu hafta mı?
26 Eylül Salı günü Mevlid Kandili'dir.
Bu özel gece, Müslümanlar tarafından ibadetlerle, dua ve zikirlerle geçirilir. Hz. Muhammed'in hayatı, öğretileri ve İslam'ın yayılmasıyla ilgili hikayeler paylaşılır. Ayrıca Müslümanlar bu gecede hayır işlerinde bulunarak yardımlaşma ve sadaka verme geleneğini sürdürürler.
Mevlid kandili bu yıl 2023'te 26 Eylül Salı günüdür.
Mevlid Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:
1-Oruç tutmak
2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı Kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
7- Allah'ı çokça zikretmek
8- Sadaka vermek
Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz. Mevlit Kandili'nde özellikle 3 Yasin-i şerif okunması tavsiye edilmektedir.
Dinen herhangi bir sakınca görülmeyen bu davranış; Allah katında sevabı ve takdiri hak eden bir ibadet olarak görülür. Ayrıca dini kaynaklarda bu geceye özel oruç tutulmasına dair bilgiler yer almamaktadır. Peygamber Efendimizin doğuş gününde oruç tutarsanız ve çevrenizde olan kişilere de oruç tutturursanız alacağınız sevap çok fazladır. Mevlid kandili gününde oruç tutmak, bolca dua etmek ve Hz. Peygamber'in hayatını okumak önerilir.
Bir yılda İslam takvimine göre toplam 12 kandil bulunmaktadır. Bu kandiller, İslam dünyasının dini ve kültürel önemine sahip özel günlerdir. Yıl boyunca Müslümanlar, bu kandillerde ibadetlerini artırır, dualar eder ve manevi değerlerini pekiştirirler.
Regaip Kandili: 27 Şubat 2023 Pazartesi
Mirac Kandili: 20 Mart 2023 Pazartesi
Berat Kandili: 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Miraç Kandili: 9 Mart 2023 Cuma
Regaip Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma
Mirac Kandili: 11 Mart 2023 Cumartesi
Berat Kandili: 27 Nisan 2023 Perşembe
Kadir Gecesi: 21 Mayıs 2023 Pazar
Ramazan Bayramı: 28 Mayıs 2023 Pazar
Kurban Bayramı: 21 Temmuz 2023 Cuma
Arefe Günü: 20 Temmuz 2023 Perşembe
Kurban Bayramı: 29 Temmuz 2023 Cumartesi
Bu kandil tarihleri, Müslümanlar için dini öneme sahip günlerdir ve ibadetlerin artırıldığı, manevi olarak kendini yenilediği zaman dilimleridir. Bu özel günlerde, Müslümanlar dualar eder, oruç tutar ve hayır işlerinde bulunurlar. Her bir kandil, farklı bir anlam taşır ve Müslümanlar için önemlidir. İslam takvimine göre bu kandiller, dini ve kültürel yaşantının birer parçasıdır.