Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, niye yok, bitti mi, final mi oldu? Dizi ara mı verdi?

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok? 3 Mayıs Salı bugün Masumlar Apartmanı yok mu, niye yok? Masumlar Apartmanı bitti mi, final mi yaptı? Masumlar Apartmanı neden ara verdi? Masumlar Apartmanı bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı her hafta Salı Kanal D ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Dizi 1 hafta bayram arası yaptı.

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Normalde Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı 3 Mayıs Salı yani bugün TRT 1'in yayın akışında yeni bölümü yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Twitter'dan yeni bölümün haftaya olacağı duyurusu yapıldı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"Ufak bir bayram arası...?

#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle 10 Mayıs 20.00'de @trt1'de.?"

Buna göre dizi haftaya 10 Mayıs tarihinde ekranlara gelecektir.

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPTI? BİTTİ Mİ?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.

3 MAYIS 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - TRT 1 Ana Haber

20:00 - Masumlar Apartmanı (Tekrar bölümü)

23:40 - Kasaba Doktoru

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

1. sezon

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farklı bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedenle hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.

2. sezon

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Safiye Derenoğlu Ataç (Ezgi Mola) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Naci'nin eşi, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez. Safiye, 4 kardeş arasında en büyük olan kardeştir. Kardeşlerini o büyütmüştür, gençliğinde Naci adında bir öğrenci ile sevgilidir. Fakat annesi Hasibe, görüşmelerine engel olmak için her türlü şeyi yapmıştır. Annesi tarafından uğradığı psikolojik baskıdan etkilenen Safiye, OKB hastasıdır. Yıllar sonra Naci'nin dönmesi ile şoka uğrayan Safiye, her ne kadar Naci'nin evlendiğini ve bir kız çocuk sahibi olduğunu bilse de aşkına engel olamaz ve Naci ile yeniden yakınlaşır. Ardından Naci ile evlenir, ve onun için iyileşmeye çabalar.

Han Derenoğlu (Birkan Sokullu) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın ağabeyidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer. Han, kardeşleri arasından üçüncü olanıdır. Annesi tarafından sevgi, babası tarafından ilgi görmemesi hayatta yanlış kararlar almasına sebep olur. Çok kıskançtır ve çöp toplama alışkanlığına sahiptir. Eskiden Ceylan ile nişanlıydı ama Ceylan onu terk ettikten sonra İnci ile tanışır ve onunla evlenir. İnci'nin zoru ile psikiyatriste giden Han, bir süre sonra orayı da aksatmaya başlar ve tedavisini yarım bırakır. Naci'yi kazan dairesine kapatması, İnci'nin onu terk etmesine sebep olur. Karısının ölümünden sonra deliren Han, akıl hastanesine kapatılır ve orada Anıl ile arkadaşlık kurar. Hastaneden çıktıktan sonra ise, ona takıntılı olan Rüya ile baş eder. Ardından eski nişanlısı Ceylan geri döner, ve onunla yeniden aşk yaşamaya başlar.

Gülben Derenoğlu Bilen (Merve Dizdar) (1-55, 57-): Esat'ın eşi, Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir. Hikmet ve Hasibe'nin ikinci çocuğudur. Altını ıslatma sorunu ile uğraşan Gülben, kendini bildi bileli Han'ın arkadaşı Esat'a aşıktır. Yıllar sonra bu aşkı karşılık bulur, ve Esat ile evlenir. Kardeşleri arasından kendi isteği ile tedavi görmeye başlayan ilk kişidir.

Ceylan Ongun (Aslıhan Gürbüz) (47-62, 64-): Han'ın eski nişanlısı ve şu anki sevgilisidir. Baskın ve feminen bir kişiliğe sahiptir. Fotoğraf sanatçısıdır. Han'ın ailevi ve psikolojik sorunları sebebiyle onu terketmiştir ama onu asla unutamayıp geri dönmüştür. Safiye'nin ondan hoşlanmamasına rağmen onu hep sever ve hep empati yaparak onu anlamaya çalışır. En sevdiği tatlı, tulumbadır. Balonlardan nefret eder. Han'ın eski nişanlısı, ve şuanki sevgilisidir. Han'ı terk etse bile, her zaman ona aşık olarak yaşamıştır. İnci'nin ölüm haberini aldıktan bir süre sonra İstanbul'a geri dönen Ceylan, yeniden Han'ın hayatına dahil olur.

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