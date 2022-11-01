Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, saat kaçta? 1 Kasım Salı MasterChef yayınlanmayacak mı, yeni bölüm niye başlamadı? 1 Kasım 2022 TV8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Salı günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Kasım Salı günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? Masterchef bugün yayın akışında yer almadı. Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok detaylar sizlerle...
Masterchef saat kaçta başlayacak? Masterchef bugün geç mi başlıyor? İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 1 Kasım Salı günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 1 Kasım Salı günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 1 Kasım Salı TV8 yayın akışı!
MasterChef Türkiye bugün tam saatinde ekranlara gelmeyecek. Masterchef 1 Kasım Salı günü saat 22:15 'de yayınlanacak.
Twitter'dan yapılan duyuru:
"Takımlar 5 çeşitten oluşan evde misafir menüsü hazırlayacak. #MasterChefTürkiye yeni bölüm bu akşam 22.15'te TV8'de."
Bugün TV8'de Masterchef saat 20:00 'da başlamayacak. Normalde program saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat bugün yani 1 Kasım 2022 tarihinde Masterchef akşam saat 22:15 'de ekranlara gelecektir. Masterchef'ten önce Tuzak dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:45 - Tuzak
- 22:15 - Masterchef (Yeni bölüm)
- 00:15 -Tuzak
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