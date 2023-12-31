Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok? 31 Aralık Pazar MasterChef yayınlanmayacak mı, niye yok? 2024 YILBAŞI TV8 yayın akışı!

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 31 Aralık Pazar günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 31 Aralık Pazar günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 31 Aralık Pazar TV8 yayın akışı!

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün yılbaşı nedeniyle O Ses Türkiye Programı ekranda olacak.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Sergen 5. olarak yarışmaya veda etti.

İşte son 4'e kalan yarışmacılar

Hasan

Esra

Barbaros

Tahsin

TV8 YAYIN AKIŞI



MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef All Star'ın 30 Aralık tarihli son bölümünde, Somer Şef final tarihini açıkladı. Somer Sivrioğlu şunları söyledi;

"Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans."

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.