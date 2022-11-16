Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok? 16 Kasım Çarşamba MasterChef yayınlanmayacak mı, niye yok? 16 Kasım 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 16 Kasım Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Kasım Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? Masterchef bugün yayın akışında yer almadı. Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok detaylar sizlerle...
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 16 Kasım Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 16 Kasım Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 16 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı!
MasterChef Türkiye 16 Kasım Çarşamba bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de Tuzak dizisi yayınlanacak. Bundan dolayı Masterchef yok.
Bugün TV8'de Tuzak dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek. 'Tuzak' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Perşembe günü ekranlara gelecek. Masterchef bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelmeyecek. Yeni başlayan Tuzak dizisinden dolayı Masterchef Çarşamba yayınlanmayacak, diğer günler yayınlanacak.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 - Tuzak
- 00:15 - Tuzak (Tekrar)
16 KASIM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...