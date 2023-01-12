Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok? 12 Ocak Perşembe MasterChef yayınlanmayacak mı, niye yok? 12 Ocak 2023 Perşembe TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 12 Ocak Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 12 Ocak Perşembe günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? Masterchef bugün yayın akışında yer almadı. Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok detaylar sizlerle...

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 12 Ocak Perşembe günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 12 Ocak Perşembe günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 12 Ocak Perşembe TV8 yayın akışı!

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Masterchef 10 Ocak 2023 tarihinde final yapmıştı. Bundan dolayı ekranlarda yok. Ayrıca Cuma-Cumartesi günleri (13-14 Ocak) Masterchef Ünlüler özel programı ekranlarda olacak.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Bugün TV8'de Tuzak dizisi ekranlara gelecek. 'Tuzak' dizisinin yayınlanmasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef normalde final yaptı. Fakat Cuma ve Cumartesi günleri yani 13-14 Ocak günleri Masterchef ünlüler özel programı ekrana gelecek.

12 OCAK 2023 TV8 YAYIN AKIŞI