Bu akşam Masterchef var mı? 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı! Bugün Masterchef var mı?
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TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Bu akşam Masterchef var mı? TV8 yayın akışı! Bugün Masterchef var mı? Gündem konusu oldu.
Bu akşam Masterchef var mı? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Bu akşam Masterchef var mı? TV8 yayın akışı! Bugün Masterchef var mı? Gündem konusu oldu. İşte detaylar...
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.
İşte 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı:
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
- 11:00 Tuzak
- 12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
- 13:30 Yazgı / Yeni Bölüm
- 14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 Tuzak / Yeni Bölüm
- 00:15 Tuzak
- 01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Doya Doya Moda
- 05:00 Canım Annem
Masterchef haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masterchef yalnızca Çarşamba akşamları yayınlanmamaktadır. Diğer günlerde programın olmaması halinde Masterchef'in sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Masterchef sadece Çarşamba akşamları yayınlanmıyor. Haftanı geri kalan diğer günleri yeni bölümleri ile TV8'de Masterchef yarışma programı yayınlanmaya devam ediyor.