Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef büyük bir izleyici kitlesine hakim. Seyirciler ise Bu akşam Masterchef var mı? sorusunu merak ediyor. Sevilerek takip edilen Masterchef programı hakkında merak edilenler var. Peki, Bu akşam Masterchef var mı? Bugün Masterchef var mı? 22 Ekim Masterchef var mı?

Bugün Masterchef var mı? sorusu Masterchef'in izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her akşam izleyicileri ekrana kilitleyen Masterchef programının bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bu akşam Masterchef var mı? Bugün Masterchef var mı? 22 Ekim Masterchef var mı?

BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 22 Ekim akşamı ekranlarda olacak. Saat 20:00'da başlayacak.

MASTERCHEF NE ZAMAN 2022?

Masterchef Türkiye yeni sezon 108. bölümüyle 22 Ekim Cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Geçen haftaki eleme oyununda Çağatay yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.