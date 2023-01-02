Bu akşam Masterchef'te kim elendi? 2 Ocak Masterchef son elenen isim kim? Masterchef kim elendi?

Masterchef kim elendi kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam 2 yarışmacı son 4'e kalabilmek son performansını sergileyecek. Şeflerin görüşlerinin ardından Masterchef'te bir yarışmacı elenecek. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye kim elendi bu akşam? Masterchef'te elenen yarışmacı kim oldu? İşte, Masterchef bu akşam kim elendi? Masterchef dün kim elendi? Detaylar...

Masterchef kim elendi? Masterchef'te bu akşam 2 yarışmacı son 4'e kalabilmek son performansını sergileyecek. Şeflerin görüşlerinin ardından Masterchef'te bir yarışmacı elenecek. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye kim elendi bu akşam? Masterchef'te elenen yarışmacı kim oldu? İşte, Masterchef bu akşam kim elendi? Masterchef dün kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan ilk isim Metin olmuştu. Son 4'e kalan ikinci isim Ayaz ve üçüncü isim Görkem oldu. Dördüncü isim de bu akşam belli olacak. Masterchef yarışmacılarından Burak Kaya ve Kıvanç 4. ceket için mücadele edecek. Bu akşam tabağı en az beğenilen isim Masterchef Türkiye'de elenecek. Peki, Masterchef'te Burak mı Kıvanç mı elendi? Cevabı bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER

Metin

Ayaz

Görkem

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?