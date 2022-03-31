Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Mahkum var mı, yok mu, neden yok? 31 Mart Perşembe bugün Mahkum yeni bölüm var mı, yeni bölüm niye yok? Mahkum bugün yok mu? Mahkum bugün var mı? Mahkum yeni bölüm neden başlamadı? Ne zaman başlayacak?

MAHKUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mahkum her Perşembe saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Mahkum bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bu akşam Fox TV yayın akışına göre Mahkum dizisi var fakat yeni bölümüyle değil, eski bölümüyle ekranlara gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI 31 MART PERŞEMBE

19:00 - Ana Haber

20:00 - Mahkum (Tekrar bölümü)

22:45 - Evlilik Hakkında Her Şey

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

Fırat ve Barış büyük bir tehlikeyle karşı karşıya! #Mahkum tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta.

@mahkumdizifox

Buna göre dizinin yeni bölümü 31 Mart'ta değil hafta ekranlara gelecek. Bugün tekrar bölümüyle yayınlanacak.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM KONUSU NE?

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Hayal Köseoğlu - Sasha

Hakan Karsak - Haci

Hakan Salınmış - Bey Baba

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

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