Bu akşam Mahkum var mı, yok mu, neden yok? 31 Mart Perşembe bugün Mahkum yeni bölüm var mı, yeni bölüm niye yok?
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Fox TV'nin beğenilen dizisi Mahkum bugün yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Mahkum var mı, yok mu, neden yok? 31 Mart Perşembe bugün Mahkum yeni bölüm var mı, yeni bölüm niye yok? merak etti. Mahkum bugün yeni bölümü yok mu? Mahkum neden yok? Mahkum dizisi bitti mi, final mi yaptı? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Mahkum var mı, yok mu, neden yok? 31 Mart Perşembe bugün Mahkum yeni bölüm var mı, yeni bölüm niye yok? Mahkum bugün yok mu? Mahkum bugün var mı? Mahkum yeni bölüm neden başlamadı? Ne zaman başlayacak?
Mahkum her Perşembe saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Mahkum bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bu akşam Fox TV yayın akışına göre Mahkum dizisi var fakat yeni bölümüyle değil, eski bölümüyle ekranlara gelecek.
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - Mahkum (Tekrar bölümü)
- 22:45 - Evlilik Hakkında Her Şey
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
Fırat ve Barış büyük bir tehlikeyle karşı karşıya! #Mahkum tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta.
@mahkumdizifox
Buna göre dizinin yeni bölümü 31 Mart'ta değil hafta ekranlara gelecek. Bugün tekrar bölümüyle yayınlanacak.
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.
Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.
Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.
Onur Tuna - Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
Alara Bozbey - Zeyno
Seray Kaya - Cemre
Melike İpek Yalova - Büge Yesari
Hayal Köseoğlu - Sasha
Hakan Karsak - Haci
Hakan Salınmış - Bey Baba
Tugay Mercan - Paşa
Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
Mehmet Ulay Zahid Yesari
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022