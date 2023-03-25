25 Mart Cumartesi bu akşam Gönül Dağı yok mu merak edildi. Normalde 8'de başlaması gereken dizi yerine bugün milli maç ekranlara geliyor. Peki, Bu akşam maçtan sonra Gönül Dağı var mı? Milli maçtan sonra Gönül Dağı olacak mı, yeni bölümü bu akşam mı, haftaya mı? İşte detaylar...

Türkiye milli maç devam ederken maçtan sonra Gönül Dağı yayınlanır mı araştırılıyor. Peki, Bu akşam maçtan sonra Gönül Dağı var mı? Milli maçtan sonra Gönül Dağı olacak mı? İşte ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Gönül Dağı 25 Mart Cumartesi günü ekranlara gelmeyecek. Bugün TRT 1'de Ermenistan-Türkiye milli takım maçı olacaktır. Maçtan dolayı Gönül Dağı bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 1 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.

MAÇTAN SONRA GÖNÜL DAĞI VAR MI?

Gönül Dağı bu hafta olmayacak. Maçtan sonra "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon" yarışması ekranlara gelecektir. Gönül Dağı yeni bölümüyle 1 Nisan'da yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır? Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur. Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur. Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır? Ramazan ile evliliği çıkmaza giren Asuman, kasabadan ayrılmaya karar verir. Asuman gidecek midir?