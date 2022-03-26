Bu akşam maç var mı, yok mu, neden yok? Süper Lig haftanın maçları neler? Bu hafta Süper Lig maçları var mı? Süper Lig maçları neden yok?

Bu akşam maç var mı, Süper Lig maçları neden yok merak ediliyor. Ayrıca milli maç ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi ülkelerin maçı var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. Türkiye'nin maçı ne zaman, Türkiye hazırlık maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı? Türkiye - İtalya maçı ne zaman araştırılıyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi milli maçlar var? 26 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşam 6 milli maç var. Spor Toto Süper Lig maçları milli ara nedeniyle bu hafta oynanmayacak.

17:00 | Hırvatistan - Slovenya | Hazırlık Maçı

17:00 | İrlanda - Belçika | Hazırlık Maçı

20:30 | İngiltere - İsviçre | Hazırlık Maçı

21:45 | İspanya - Arnavutluk | Hazırlık Maçı

22:45 | Almanya - İsrail | Hazırlık Maçı

22:45 | Hollanda - Danimarka | Hazırlık Maçı

SÜPER LİG HAFTANIN MAÇLARI

BU AKŞAM SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Milli maç arası nedeniyle bu hafta Spor Toto Süper Lig maçları oynanmayacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı günü 21.45'te oynanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem