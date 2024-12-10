Bu akşam maç var mı, bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?
Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu maçları 10 Aralık 2024 tarihinde hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yayın akışını araştırıyor. Peki, Bu akşam maç var mı, bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?
Futbolseverler, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yayın akışını araştırıyor. Peki, Bu akşam maç var mı, bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 - Dinamo Zagreb - Celtic (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
20:45 - Girona - Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi) - TRT Spor, CBC Sport
23:00 - Atalanta - Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi) - CBC Sport, tabii Spor
23:00 - Brest - PSV (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Club Brugge - Sporting Lisbon (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Bayer Leverkusen - Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi) - İçtimai TV, tabii Spor
23:00 - Leipzig - Aston Villa (UEFA Şampiyonlar Ligi) - TRT Spor
23:00 - Salzburg - PSG (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Shakhtar Donetsk - Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Leeds United - Middlesbrough (İngiltere Championship) - TV 8 Buçuk, Exxen