Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Mayıs 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 16 Mayıs tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Mayıs 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Mayıs 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF 3. Lig

Iğdırspor - Karaman FK | 15.00

Eskişehirspor - Elazığspor | 15.00

Akhisarspor - Tepecikspor | 15.00

Hacettepe - Derince Bld. | 15.00

Karaköprü Bld. - Nevşehir Bld. | 15.00

Karşıyaka - Kütahyaspor | 15.00

Kelkit Bld. - Mersin İY | 15.00

Yomraspor - 52 Orduspor | 15.00

Alanya Kestel - Ergene Velimeşe | 15.00

Orduspor - Bayrampaşa | 15.00

Beyoğlu Yeni Çarşı - Bergama Bld. | 15.00

Efeler 09 Spor - Fatsa Bld. | 15.00

Erbaaspor - Aksaray Bld. | 15.00

Sapanca Gençlikspor - Çankaya FK | 15.00

TFF 2. Lig

Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor | 15.00

Amedspor - Düzcespor | 15.00

Batman Petrol - Arnavutköy Bld. | 15.00

Bursaspor - Somaspor | 15.00

Çorum FK - Isparta Davraz | 15.00

Esenler Erokspor - 24 Erzincanspor | 15.00

Sivas Bld. - Menemenspor | 15.00

Balıkesirspor - Zonguldak | 15.00

Bucaspor - İskenderunspor | 15.00

Fethiyespor - 1461 Trabzon | 15.00

Kırklarelispor - Ankara Demir | 15.00

Kırşehir Bld. - Etimesgut Bld. | 15.00

Ankaraspor - İnegölspor | 15.00

Kocaelispor - Kastamonuspor | 15.00

Serik Bld. - Karacabey Bld | 15.00

Uşakspor - Vanspor | 15.00

Spor Toto Süper Lig

İstanbulspor - Galatasaray | 20.00

Alanyaspor - Konyaspor | 20.00

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taey - AL Nassr | 21.30

UEFA Şampiyonlar Ligi



Inter - Milan | 22.00