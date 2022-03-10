Bu akşam maç var mı? 10 Mart Perşembe lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Mart Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Mart Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Bu akşam Spor Toto Süper Lig maçı yoktur.
20:00
Eyüpspor - Bursaspor | Spor Toto 1. Lig
20:45
Leipzig - Spartak Moskovab | UEFA Avrupa Ligi Son 16
20:45
Sevilla - West Ham | UEFA Avrupa Ligi Son 16
20:45
Paok - KAA Gent | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
20:45
Partizan - Feyenoord | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
20:45
Slavia Prag - LASK | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
20:45
Vitesse - Roma | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
22:30
Norwich City - Chelsea | İngiltere Premier Lig
22:30
Southampton - Newcastle
İngiltere Premier Lig
22:30
Wolverhampton - Watford
İngiltere Premier Lig
22:45
Leeds United - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
23:00
Atalanta - B.Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi Son 16
23:00
Barcelona - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi Son 16
23:00
Braga - Monaco
UEFA Avrupa Ligi Son 16
23:00
Rangers - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi Son 16
23:00
Bodo Glimt - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
23:00
Leicester City - Rennes
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
23:00
Marsilya - Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
23:00
PSV - Kopenhag
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
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