Bu akşam maç var mı? 10 Mart Perşembe lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Mart Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam Spor Toto Süper Lig maçı yoktur.

20:00

Eyüpspor - Bursaspor | Spor Toto 1. Lig

20:45

Leipzig - Spartak Moskovab | UEFA Avrupa Ligi Son 16

20:45

Sevilla - West Ham | UEFA Avrupa Ligi Son 16

20:45

Paok - KAA Gent | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

20:45



Partizan - Feyenoord | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

20:45



Slavia Prag - LASK | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

20:45

Vitesse - Roma | UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

22:30

Norwich City - Chelsea | İngiltere Premier Lig

22:30

Southampton - Newcastle

İngiltere Premier Lig

22:30

Wolverhampton - Watford

İngiltere Premier Lig

22:45

Leeds United - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

23:00

Atalanta - B.Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi Son 16

23:00

Barcelona - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Son 16

23:00

Braga - Monaco

UEFA Avrupa Ligi Son 16

23:00

Rangers - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi Son 16

23:00

Bodo Glimt - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

23:00

Leicester City - Rennes

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

23:00

Marsilya - Basel

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

23:00

PSV - Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

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