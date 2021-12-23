Bu akşam maç var mı? 23 Aralık Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
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La Liga, Premier Lig, 2021, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2021 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün 4 büyüklerin maçı var mı?
Bu akşam maç var mı? 23 Aralık Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2021FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
23 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
23.12.2021 Bugün
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11:45
Adelaide United - Perth Glory
Avustralya A Ligi Ertelendi
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17:00
Y.Malatyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Beşiktaş - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
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20:45
Anderlecht - Kortrijk
Belçika Kupası
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20:45
PSV - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
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23:00
Club Brugge - Leuven
Belçika Kupası
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23:00
Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022