Bugün hangi maçlar var? Hangi maçlar ERTELENDİ? 13 Mart Pazar lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var?

Bugün ve yarınki maçlar Süper Lig günün maçları merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Mart Pazar bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 | Bandırmaspor - Tuzlaspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

13:30 | Manisa FK - Ankaragücü | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

13:30 | Kayserispor - Konyaspor | Spor Toto Süper Lig

15:00 | PSG - Bordeaux | Fransa Ligue 1

16:00 | Levante - Espanyol | İspanya La Liga

16:00 | Adana Demirspor - Sivasspor | Spor Toto Süper Lig

17:00 | Everton - Wolverhampton | İngiltere Premier Lig

17:00 | Leeds United - Norwich City | İngiltere Premier Lig

17:00 | Chelsea - Newcastle | İngiltere Premier Lig

17:00 | West Ham - Aston Villa | İngiltere Premier Lig

17:00 | Strasbourg - Monaco | Fransa Ligue 1

17:30 | B.Leverkusen - Köln | Almanya Bundesliga

18:15 | Real Betis - Athletic Bilbao | İspanya La Liga

18:45 | Zwolle - Feyenoord | Hollanda Eredivisie

19:00 | Gençlerbirliği - Kocaelispor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

19:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig

19:05 | Lyon - Rennes | Fransa Ligue 1

19:30 | B.Dortmund - Arminia Bielefeld | Almanya Bundesliga

19:30 | E.Frankfurt - Bochum | Almanya Bundesliga

20:00 | Atalanta - Genoa | İtalya Serie A

20:00 | Udinese - Roma | İtalya Serie A

22:45 | Brest - Marsilya | Fransa Ligue 1

23:00 | Barcelona - Osasuna | İspanya La Liga

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