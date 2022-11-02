Kuruluş Osman bugün yayın akışında yeni bölümüyle yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 2 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm niye yok, haftaya mı olacak? Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı? merak etti. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümü bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman, hangi gün, haftaya mı yayınlanacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm niye yok, ne zaman? 2 Kasım 2022 Kuruluş Osman yeni bölüm olmayacak mı, neden ara verdi?

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 2 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm niye yok, haftaya mı olacak?

KURULUŞ OSMAN BUGÜN YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Kuruluş Osman 2 Kasım Çarşamba yani bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Bugün dizinin Özel bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü bugün yok. Kuruluş Osman yeni bölümüyle haftaya 9 Kasım Çarşamba ekranlara gelecek. Bugün 2 Kasım Çarşamba günü saat 21:30'da Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı olacak .

Twitter'dan yapılan duyuru:

""Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!"

Kuruluş Osman 103. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm 9 Kasım Çarşamba 20.00'de atv'de!

#KuruluşOsman

@atvcomtr"

Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü bugün neden yok resmi bir açıklama yapılmadı. Bu akşam saat 21:30 'da Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN 103. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HAFTAYA MI?

Evet dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek. Yeni bölüm 9 Kasım Çarşamba 2022 tarihinde ATV'de.

KURULUŞ OSMAN BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU, NEDEN YENİ BÖLÜMÜ YOK?

Hayır dizi bitmedi. Sadece 1 haftalık ara veriyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 9 Kasım'da yayınlanacaktır.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in planı!

Olof sonunda hain planını devreye sokar… Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir, Osman Bey bu konuda ne yapacaktır? Öte yandan İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek? Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Yenişehir'de Prens Kantakuzenos'u ağırlayan Osman Bey, onu yakınında tutmak isteyerek ne amaçlamaktadır?

Aktemur ölecek mi?

Obasında çıkan kaosun ve babası Öktem Bey'in tutuklanmasının ardından çok öfkeli olan Alçiçek Hatun, öfkesini Aktemur'dan mı çıkarmıştır? Aktemur'un vurulmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u göstermektedir… Aktemur'u Alçiçek mi vurmuştur, yoksa Alçiçek'e de babası Öktem Bey gibi oyun mu kurulmuştur? Ağır yaralanan Aktemur'u nasıl bir akıbet beklemektedir?

Öktem Bey tutuklanıyor

Osman Bey'in yokluğunda uç topraklarında gerginlik devam etmektedir. Kantakuzenos; Öktem Bey'in obasında vurulmuş, buna rağmen yaşananlardan sonra amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Öktem Bey ise şimdi yeni bir iftiranın kurbanı olacaktır. Tutuklanan Öktem Bey, kendisini aklayabilecek midir?

Bengi Hatun, Osman Bey'e baş mı kaldırıyor?

Bengi Hatun Öktem Bey'in tutuklanmasının üzerine obasının beylerini toplar. Kurulan toyda önemli kararlar alınır. Bu kararlar, Osman Bey'in hükmü altındaki topraklarda ikilik mi çıkaracaktır? Kayılar bu ihtimali nasıl önleyecektir? İkilik çıkmasından en çok fayda sağlayacak olan Bayındır Bey, şimdi de Bizans'a gidecek olan kayıp vergi altınların peşine düşmüştür. Bayındır Bey bu amacına ulaşabilecek midir?

Frigg'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor mu?

Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Martha rolünü daha ne kadar sürdürebilecektir? Bala Hatun ve Malhun Hatun, Frigg'in gerçek yüzünü görecek mi?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler