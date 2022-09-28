Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleri ne zaman başlayacak merak ediliyor. Dizi normalde Çarşamba günleri yayınlanıyor. Fakat bugün de ekranlara gelmedi. Peki, Bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu, neden yok? 28 Eylül Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüm ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

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Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu, neden yok? 28 Eylül Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüm ne zaman başlıyor?

BUGÜN KURULUŞ OSMAN VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu henüz çıkmadığı için bugün 28 Eylül Çarşamba ekranlara gelmedi. Dizinin yeni sezonu haftaya yani 5 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde başlayacak. Kuruluş Osman yeni bölümüyle haftaya 5 Ekim ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Kuruluş Osman 5 Ekim'de dönüyor

4. sezon tanıtımı ezberleri bozdu!"

Buna göre dizi yeni sezonuyla 5 Ekim 2022'de ATV'de yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın nökeri.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.