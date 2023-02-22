Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin arından televizyon kanalları dizi ve programları bir süredir yayınlamıyor. Peki, Bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu? Bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla hızla büyük hayran kitlesi ve seyirci kazanan Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin izleyicileri ise arama motorlarında Bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu? Bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? sorularını araştırıyor.

BU AKŞAM KURULUŞ OSMAN VAR MI, YOK MU?

Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından yaşanan zor günler sebebiyle televizyon kanalları dizi ve program yayınlarına ara verdi. Bu sebeple Kuruluş Osman ekranlarda yer almıyor. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.