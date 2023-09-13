Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair bilgiler de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...