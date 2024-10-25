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Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı? SHOW TV yayın akışı!

Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı? SHOW TV yayın akışı!
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25 Ekim tarihinde Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. SHOW TV'nin yayın akışı içerisinde yer alıp almadığı konusunda izleyiciler araştırma yapıyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün olup olmadığını öğrenmek için SHOW TV'nin yayın akışını takip edebilirsiniz.

25 Ekim tarihinde Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. SHOW TV'nin yayın akışı içinde yer alıp almadığına dair araştırmalar devam ediyor. Dizinin hayranları, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek için SHOW TV'nin yayın akışını dikkatle takip ediyor. Peki, Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı? SHOW TV yayın akışı!

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu akşam Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı? SHOW TV yayın akışı!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 72. Bölümünde; Cemal'in, Kıvılcım'a olan takıntısı, onu birlikte olmaya razı etme çabası katlanarak büyüyordur. Henüz kimse durumun farkında olmasa da olaylar geri dönülmez bir noktaya yavaş yavaş ilerlemektedir. Giray'ın babasının vefatı Giray, Heves ve Doğa ilişkilerinin dengesini kökten değiştirecektir. Nursema'yı evden uzaklaştırmayı kafasına koyan Görkem, ince planlarını yavaş yavaş hayata geçirecektir. Bu arada Mustafa ve Nilay'ın arasını bozmak için başlattığı olayları da tüm hızıyla devam ettirmektedir. Gidişattan şüphelenen Fatih durumu anlamaya çalışsa da çok net bir bilgiye ulaşamaz. Ömer'in, Cansu ile ilişkisi günden güne ilerlemekte olsa da daha hiç kimse çok büyük bir engelin farkında değildir.

Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı? SHOW TV yayın akışı!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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